Россиянину при взрыве петарды оторвало кисти обеих рук

При запуске пиротехники в новогоднюю ночь житель города Буйнакска лишился обеих кистей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Мужчина 1985 года рождения поступил в больницу с серьезной минно-взрывной травмой. Медики оказали ему помощь и стабилизировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Всего за 31 декабря и 1 января в Дагестане зафиксированы семь несчастных случаев при запуске салютов и пиротехники, при этом пострадали семеро детей и трое взрослых.

В Махачкале в поселке Ленинкент подростку травмировало глаз при взрыве петарды. На улице Лаптиева 10-летний мальчик получил серьезные повреждения пальцев на руке и ожоги. Также травму руки при взрыве петарды получил подросток 2011 года рождения на улице Гамидова. В поселке Семендер во время запуска пиротехники пострадали сразу четверо детей. Кроме этого, с рваными ранами кистей в горбольницу №1 доставлены двое мужчин.

В МЧС призвали жителей воздержаться от запуска петард и салютов в жилых кварталах и не давать пиротехнику детям.