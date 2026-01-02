В Якутии завели дело после гибели пяти человек при пожаре

Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завел уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе троих детей, в селе Сунтар в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК.

Пожар произошел утром 2 января в двухэтажном частном жилом доме в селе Сунтар Сунтарского района. При тушении пожара были обнаружены пять погибших, в том числе трое детей. Площадь возгорания составила 24 кв. м. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на контроле надзорного ведомства находится установление обстоятельств пожара.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по факту гибели пяти человек в селе Сунтар возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

После локализации возгорания пожарные обнаружили тела трех детей 2018, 2020 и 2023 годов рождения и их родителей - мужчины 1997 года рождения и женщины 1993 года рождения. С места происшествия изъяты предметы, необходимые для установления причин гибели людей и обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.