В новогоднюю ночь во Франции сгорели 813 автомобилей

В ходе празднований Нового года во Франции злоумышленники сожгли 813 автомобилей различных типов, передает телеканал BFMTV.

В полиции уточнили, что 183 машины загорелись из-за распространения на них огня.

В департаменте Нижний Рейн, где находится «столица Рождества» Страсбург, зафиксировано наибольшее количество подобных инцидентов, там сгорели 117 автомобилей, отметили правоохранители.

В департаменте Рона с административным центром в Лионе подожжены 82 машины, в Жиронде и Валь-д'Уаз — по 36, в департаменте Нор — 32.

Порядка тридцати инцидентов такого рода также отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре.

Для охраны порядка во Франции в ночь с 31 декабря на 1 января были задействованы 90 тыс. полицейских. Ряд из них подвергся нападениям, в том числе в Ниме и Нантерре.