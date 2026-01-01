В Швейцарии при пожаре пострадали 15 итальянцев

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что в результате пожара в баре Le Constellation в Швейцарии пострадали 15 итальянцев, они госпитализированы.

© Valais Cantonal Police

"15 соотечественников обнаружены в больницах. Примерно столько же считаются пропавшими без вести", - приводит слова министра агентство ANSA.

Газета Corriere della Sera уточнила, что пропали без вести 16 итальянцев. Как указывают итальянские власти, идентификация тел крайне затруднена и займет время.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже выразила соболезнования в связи с трагедией.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. В полиции подтвердили гибель десятков людей и исключили версию теракта. Сообщается о 47 погибших и более ста пострадавших. По сведениям радиостанции Rhone FM, трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с пиротехникой. В посольстве России в Швейцарии ТАСС сообщили, что на текущий момент не получали информации о пострадавших российских гражданах.