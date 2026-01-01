В Крыму сообщили о состоянии четверых пострадавших после налета в Хорлах

Трое из четверых пострадавших, доставленных сегодня утром в Крым из Херсонской области, направлены в медицинские учреждения Симферополя. Еще одна пациентка находится в реанимации Джанкойской ЦРБ. Об этом сообщил главный врач больницы Вячеслав Овчинников.

"Сегодня утром к нам поступили четыре человека из Херсонской области. Это женщины. Две из них в тяжелом состоянии, две другие в состоянии средней степени тяжести", - рассказал подробности главврач.

По его данным, характер повреждений у всех пострадавших - в основном осколочные раны. После оказания первичной хирургической помощи три пациентки направлены в больницы Симферополя.

"Четвертой женщине проведена операция, она прошла успешно, ее состояние стабилизируется. Пациентка находится на аппарате ИВЛ", - сообщил Вячеслав Овчинников.

Пострадавшая находится в отделении реанимации, врачи пока не делают прогнозов относительно ее выздоровления.

В новогоднюю ночь украинские военные нанесли массированный удар по гостинице и кафе поселка Хорлы Херсонской области. Гостиницу, где люди встречали Новый год, атаковали два БПЛА самолетного типа. Один из них был снаряжен термобарическим зарядом для максимального поражения людей. В результате атаки погибли 24 человека, около 50 получили ранения.

По последним данным, количество жертв еще увеличилось после разбора завалов. Среди погибших есть дети.