Фейерверк залетел на балкон российской многоэтажки и вызвал пожар

В Тольятти запущенный во дворе многоэтажки фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар, сообщает 63.ru.

Салют был запущен сразу после наступления Нового года по местному времени. По словам очевидцев, загорелась одна из квартир в доме № 16 на бульваре Королева в Автозаводском районе.

В ГУ МВД по Самарской области позднее сообщили, что сотрудники отдела полиции устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники.

Появилось видео попадания фейерверка в балкон, а также кадры пожара. По данным канала «ЧП Тольятти», пожарные не могли проехать к дому из-за скопления припаркованных машин. Спустя некоторое время возгорание потушили.

Ранее россиян предупреждали, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.