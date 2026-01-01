Появились подробности о пожаре на курорте в Швейцарии

Крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в переполненном подвале, огонь быстро охватил все помещение, пишет The Telegraph.

© freepik

Во время пожара в заведении, по оценке очевидцев, находилось около 200 человек, преимущественно молодежь в возрасте 15–20 лет.

Свидетели заметили, что молодые люди весело отмечали Новый год, использовали пиротехнику.

В частности, один из посетителей нес на плечах девушку, у нее в руках была бутылка с бенгальским огнем. В результате того, что «всадница» резко махнула рукой, пламя перекинулось на потолок.

Огонь быстро распространился по помещению, люди оказались в ловушке, не могли из-за дыма найти аварийные выходы. Некоторые посетители выбили окна и выбрались через них.

В общей сложности, погибли 40 человек, в том числе, французы и британцы. Для поддержки семей жертв уже развернуты кризисные центры.