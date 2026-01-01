В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали три мирных жителя

Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дрона коммерческий объект в населённом пункте Разумное Белгородского округа, пострадали три мирных жителя.

«Мужчину и женщину с баротравмами и различными осколочными ранениями бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

Ещё одна женщина получила осколочные ранения, ей оказали помощь на месте.

На объекте повреждены входная группа и остекление. Также осколками посечён легковой автомобиль.

Ранее в Калужской области после атаки БПЛА ВСУ загорелось промышленном предприятие.

Кроме того, в Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья, погиб пятилетний мальчик.