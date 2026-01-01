В европейском аэропорту задержали украинца по неожиданной причине

В варшавском аэропорту Окенце был задержан 23-летний гражданин Украины Илья С., у которого обнаружили работающую радиоглушилку.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, инцидент произошел 26 декабря, когда молодой человек провел около шести часов в кафе аэропорта с запрещенным оборудованием, подавляющим сигнал в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. Такое поведение вызвало подозрения у службы безопасности, после чего мужчина был задержан. На следующий день варшавский суд принял решение заключить его под стражу по подозрению в попытке совершения действий, угрожающих безопасности воздушного движения.

Задержанный не смог дать внятных объяснений относительно цели использования устройства, создающего радиопомехи на объекте критической инфраструктуры. Илья С. утверждает, что проживает в Канаде, однако не пояснил причин своего визита в Польшу. Также в ходе общения он сначала заявил, что является военнослужащим, но затем изменил показания, представившись бизнесменом.

Для расследования данного инцидента Варшавско-Охотская районная прокуратура уже инициировала проведение досудебного расследования.