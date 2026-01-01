Большинство пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии получили тяжёлые травмы
Большинство из 100 пострадавших при пожаре в баре на курорте в швейцарском городе Кран-Монтана получили тяжёлые травмы.
Об этом сообщил глава полиции кантона Фредерик Гислер.
«По нашим подсчётам, около 100 человек получили ранения, в основном тяжёлые, и, к сожалению, десятки людей считаются погибшими», — цитирует его Reuters.
Пострадавших доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.
В новогоднюю ночь произошёл пожар в баре Le Constellation в швейцарском городе Кран-Монтана.
В Le Nouvelliste сообщили, что в результате инцидента погибли около 40 человек, ещё 100 пострадали. Россиян среди них, по предварительной информации, нет.
В полиции Швейцарии заявили, что инцидент не связан с терроризмом.