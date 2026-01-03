Число погибших из-за атаки ВСУ на Хорлы увеличилось

Число погибших мирных жителей в результате удара Вооружённых сил Украины по кафе и гостинице в посёлке Хорлы Херсонской области возросло до 28 человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, трое из погибших скончались в больнице в течение дня. Общее число пострадавших, включая погибших, превысило 60 человек. Сальдо также уточнил, что на момент атаки в заведении находилось более ста человек.

По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесён целенаправленно по месту празднования Нового года на черноморском побережье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте, а пятница и суббота объявлены в регионе днями траура.

