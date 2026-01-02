В российском регионе второй день не могут потушить деревянную школу

Пожарные второй день продолжают работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области. Об этом сообщает Управление защиты населения региона.

Уточняется, что региональный отряд противопожарной службы продолжает разборку и проливку здания школы, однако из-за большой площади здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор.

Информация о пожаре в здании школы в деревне Богослово Пестовского округа поступила накануне в 7 утра. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в этот же день в 10:27 мск. Отмечается, что площадь пожара составила 524 кв.метра, огонь полностью уничтожил здание школы.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Инцидент произошел в Муринской СОШ №1, во время уроков заискрила лампа и загорелся потолок. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как обугленные части потолочных панелей капают на пол. Детей вывели из помещения на несколько минут и запустили обратно, детали произошедшего устанавливаются.