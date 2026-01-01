Названа причина пожара на одном из крупнейших НПЗ юга России

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил кубанский оперштаб в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. В результате произошло возгорание на площади 25 квадратных метров. К утру пожар был ликвидирован. Уточняется, что никто не пострадал.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Производственный комплекс предприятия включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн нефти в год и объекты общезаводского хозяйства.

В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами

1 января Вооруженные силы Украины также атаковали резервуарный парк нефтеперекачивающей станции (НПС) в Татарстане. По информации пресс-службы главы региона, массовый налет вражеских беспилотников был совершен в районе восьми утра. НПС находится в Альметьевске. На территории предприятия произошло возгорание, никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру РФ лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом этой зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».