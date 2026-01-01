Опубликованы первые кадры с места удара ВСУ в Херсонской области

Пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала первые кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах. Об этом сообщает ТАСС.

На снимках заметны сильные разрушения, вызванные атакой беспилотников.

Как сообщал ранее губернатор региона Владимир Сальдо, в результате удара пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя погибло. Он рассказал, что удары пришлись по кафе и гостинице, где местные жители праздновали Новый год. Несколько человек не смогли выбраться из здания и сгорели заживо.

Атака ВСУ на кафе в Херсонской области: что известно к этому часу

Сальдо предположил, что за организацией атаки стоят британские и европейские спецслужбы.