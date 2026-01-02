«20 кг тротила»: Сальдо раскрыл подробности атаки дронов ВСУ в Хорлах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три беспилотника по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Второй переносил более 20 кг тротила, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Сальдо, первый беспилотник прилетел за десять минут до полуночи. Он упал по близости и осколки от него не сильно повредили кафе. Во время начала речи президента России Владимира Путина прилетел второй БПЛА, осколочный. Его боезаряд был не менее 20 кг тротила, уточнил губернатор.

"Это много, это очень много для такого, собственно говоря, небольшого кафе", — сказал он.

Сальдо добавил, что через несколько минут после боя курантов ВСУ нанесли третий удар. Глава региона отметил, что все было рассчитано "самым циничным, фашистским способом".

По словам губернатора Херсонской области, большая часть людей, которая справляла Новый год в кафе в Хорлах, были местные жители. На данный момент устанавливаются личности приезжих. Сальдо также уточнил, что среди пострадавших при атаке ВСУ есть гражданин Сербии. Он получил легкие осколочные ранения. В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе при гостинице в Хорлах, в котором мирные граждане отмечали Новый год.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По информации СК, в результате атаки ВСУ не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Также известно, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сальдо предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ "Птицы Мадьяра". Он отметил, что эти "террористы-беспилотчики" отличаются "особым цинизмом и жестокостью".