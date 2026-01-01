Атака ВСУ на кафе в Херсонской области: что известно к этому часу

В новогоднюю ночь украинские террористы атаковали беспилотниками, снаряженными боеприпасами и зажигательной смесью, кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, где мирные жители отмечали праздник.

Налет привел к гибели не менее 20 мирных жителей, большое количество людей получили ранения. По данным СМИ и среди погибших, и среди пострадавших есть дети.

По словам губернатора региона Владимир Сальдо, атака была совершена после предварительной разведки и произошла практически в момент новогоднего боя курантов, что, по его мнению, свидетельствует об особом цинизме киевского режима. Многие, добавил чиновник, сгорели заживо. Политик поставил этот удар с один ряд с одесским Домом профсоюзов, пишет 5 Канал.

«По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, троих отвезли в Чаплинскую ЦРБ», - сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко ТАСС.

Следственный Комитет рассматривает действия ВСУ как террористический акт. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщила в официальном телеграм-канале представитель СК России Светлана Петренко.

24 человека погибли в Херсонской области при ночном ударе ВСУ

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 1 января сбили 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В частности, 61 дрон удалось ликвидировать над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.