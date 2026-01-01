В Швейцарии при пожаре в баре на горнолыжном курорте погибли люди

В швейцарском городе Кран-Монтана несколько человек погибли и получили травмы при пожаре в баре во время новогодних праздников. Об этом сообщает телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале.

По данным властей, возгорание произошло в баре Le Constellation ночью после одной или нескольких детонаций. Пожарные и спасательные службы прибыли на место происшествия, к работе также подключили вертолеты Air-Glaciers и много машин скорой помощи.

Как уточняет RTS, взрыв произошел в подвале заведения около 1:30 ночи, после чего начался пожар. Бар, который обычно работает до 2:00, мог принимать до 400 человек. Один из участников ликвидации ЧП охарактеризовал происшествие как "крупную катастрофу", которая по числу жертв может быть сопоставима с автобусной аварией в Сирре в 2012 году, когда погибло 28 человек.

В настоящее время версию о преступном умысле не рассматривают. Причины взрыва и последующего возгорания устанавливаются.

Для родственников пострадавших была организована горячая линия. Полиция планирует провести пресс-конференцию в 10:00. При этом она станет первой официальной встречей с журналистами нового начальника кантональной полиции Вале Фредерика Гислера, который вступил в должность 1 января.