24 человека погибли в Херсонской области при ночном ударе ВСУ

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удары БПЛА по гостинице и кафе на побережье Чёрного моря в Херсонской области, в результате чего 24 человека погибли.

Более 50 человек пострадали, пишет в Telegram губернатор Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке Херсонской области

«Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — указал он.

Отмечается, что один из трёх БПЛА был с зажигательной смесью.

Пожар ликвидировали только под утро.

Ранее два частных дома получили повреждения в новогоднюю ночь в станице Северской в Краснодарском крае в результате БПЛА-атаки ВСУ.