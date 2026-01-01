У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья северных Курил.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.

Эпицентр пришёлся в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

«Очаг располагался на глубине 60 км», — указано в публикации.

Ранее специалисты зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки.

Также землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на северо-востоке Японии.