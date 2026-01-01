У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья северных Курил.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.
Эпицентр пришёлся в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.
«Очаг располагался на глубине 60 км», — указано в публикации.
Ранее специалисты зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки.
Также землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на северо-востоке Японии.