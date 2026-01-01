В Финляндии арестовали членов экипажа грузового судна с россиянами на борту

В Финляндии арестовали моряков судна Fitbur по подозрению в повреждении кабеля. На борту судна также есть россияне. О ходе расследования сообщила финская полиция.

На судне были проведены следственные мероприятия, Ристо Лохи. Моряки готовы сотрудничать со следствием. Также сообщается, что таможенные службы провели досмотр и изъяли перевозимые грузы для проверки на предмет возможного нарушения санкционного режима.

Двое человек заключены под стражу, на двух других наложили запрет на выезд.

Финские власти уже проинформировали посольство России о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане РФ. Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать консульскую помощь в случае соответствующих запросов.

Правоохранительные органы Финляндия задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.