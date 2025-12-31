В Египте вынесли приговор капитану затонувшего в марте батискафа с россиянами

Суд в Хургаде приговорил капитана затонувшего в марте 2025 года батискафа, на борту которого находились российские туристы, к двум годам тюрьмы. Об этом сообщил информационный портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, подсудимый сможет подать апелляцию и, в случае, если она будет удовлетворена, выйти на свободу под залог в 2 тыс. египетских фунтов (около 3 316 рублей). Второй фигурант дела отвечал за техобслуживание батискафа: суд постановил назначить ему наказание в виде тюремного заключения сроком на полгода и возможностью выйти под залог в 1 тыс. египетских фунтов (около 1 658 рублей).

26 ноября портал проинформировал, что капитану судна предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений после получения технического отчета о причинах затопления от специализированного комитета. Обвиняемый подтвердил в своих показаниях, что ему удалось вывести большое число пассажиров, и он был последним, кто покинул подводную лодку после того, как она была затоплена.

Трагедия у берегов Хургады произошла 27 марта. Прогулочный батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. Шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии, следователи СК возбудили уголовное дело.