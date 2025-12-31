Утечка соляной кислоты произошла на АЭС в Европе перед Новым годом
На бельгийской атомной электростанции «Тьянж» произошла утечка соляной кислоты, сообщает агентство Белга.
Пожарные службы выехали на станцию для ликвидации инцидента. По предварительной информации, утечка не представляет угрозы для населения и окружающей среды.
Оператор станции, компания Engie, пояснил, что кислота вытекла из бочки, которая хранилась в специальном силосе в целях безопасности.
Происшествие находится под контролем, аварийные службы работают на месте.