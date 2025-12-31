Девочку с отцом накрыло снежной лавиной в Сочи. Их откопали другие туристы

Мужчину и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в среду, 31 декабря, на трассе «Реликтовый лес».

Александр с дочкой Виолеттой ехали с высоты 1460 метров, когда на них обрушилась лавина. Мужчина смог выбраться самостоятельно, дочь оказалась под завалами.

На отчаянные крики о помощи откликнулись лыжники, один из них смог обнаружить ребенка — школьница находилась под слоем снега глубиной 1,5 метра.

Люди оперативно откопали девочку, поздравили ее с наступающим Новым годом и вторым днём рождения.

Александр позже рассказал журналистам, что медики осмотрели ребенка, сделали КТ. Он добавил, что руки и ноги целы, с органами всё в порядке, есть подозрение на сотрясение головного мозга.