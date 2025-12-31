В Подмосковье подросток едва не лишился глаза после взрыва фейерверка
В подмосковном Дмитрове при взрыве некачественной пиротехники пострадал подросток, пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, семья из Дмитрова решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своём участке в преддверии праздника.
Родители приобрели пиротехнику, доставили на свой участок. Продавец заверил их, что «фейерверк полетит вверх, а не взорвётся на месте».
Школьник запалил петарду, но отойти не успел — снаряд взорвался практически сразу.
Медики экстренно госпитализировали пострадавшего — у него повреждено глазное яблоко, не слышит одно ухо, а лицо и руки посекло осколками.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время новогодних каникул 2024-2025 годов пострадали 10 школьников. Врачи зафиксировали у них ожоги, травмы различной тяжести. В частности, одному мальчику взрывом оторвало кисть, другому — губу, третьему — пальцы.
Врачи-травматологи заметили, что пострадавшие обычно обращаются к ним весь январь, поскольку у многих граждан запаса купленных к новогодним праздникам фейерверков хватает на целый месяц нового года.