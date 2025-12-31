Трое туристов найдены мертвыми на горе незадолго до нового года

Трое туристов найдены мертвыми на горе Болди в Южной Калифорнии (США). Один человек вызвал скорую помощь после того, как его спутник упал с высоты 150 метров, но спасательный вертолет не смог приземлиться из-за сильного ветра.

Мужчина и двое его спутников погибли после того, как сильный ветер помешал спасателям отреагировать на сообщение о ранении туриста возле горной тропы в Южной Калифорнии, сообщило в понедельник управление шерифа округа Сан-Бернардино, которое цитирует The Guardian.

Согласно заявлению департамента шерифа округа Сан-Бернардино, три тела были обнаружены в понедельник вечером на тропе хребта Дьявола на горе Болди, которая возвышается более чем на 3000 метров и расположена к востоку от Лос-Анджелеса.

Смерть произошла недалеко от того места, где три года назад скончался актер Джулиан Сэндс. Как напоминает The Guardian, Сэндс, сыгравший главную роль в фильме "Комната с видом" и "Покидая Лас-Вегас", был объявлен пропавшим без вести после того, как отправился в одиночный поход в январе 2023 года. Его тело было найдено только пять месяцев спустя.

А в январе 2023 года, в том же месяце, когда Джулиан Сэндс пропал без вести, еще 15 туристов либо заблудились, либо получили ранения, либо погибли на горе.

В департаменте шерифа округа Сан-Бернардино сообщили, что около 11.30 утра в понедельник поступил звонок от человека, сообщившего, что его 19-летний друг упал с высоты 500 футов (150 метров) с отдаленного горного склона. Звонивший добрался пешком до района, где есть сотовая связь, и сообщил спасателям GPS-координаты.

Экипаж вертолета обнаружил раненого туриста и еще двух человек, но сильный ветер не позволил самолету приземлиться. Вторая попытка посадки, предпринятая несколько часов спустя, также не увенчалась успехом из-за ветра.

В конце концов, с вертолета был спущен медик, который обнаружил всех троих мертвыми примерно в 19:30, говорится в заявлении шерифа. По состоянию на вторник их личности не были идентифицированы, и причина смерти не была установлена сразу.

В тот же день департамент шерифа Сан–Бернардино объявил, что спас двух других туристов – двух мужчин в возрасте 18 и 31 года - с другой тропы на горе Болди. Один из туристов получил травму, упав с высоты более 30 метров с тропы.

В октябре трое туристов были спасены недалеко от той же тропы, где были найдены погибшие туристы, отмечает The Guardian. Департамент шерифа Сан-Бернардино сообщил, что трое 20-летних мужчин совершали пеший поход недалеко от хребта Дьявола, когда свернули не туда, заблудились и не смогли продолжать движение по горе. Все они были спасены без каких-либо травм.