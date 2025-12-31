В части Одессы пропало электроснабжение
Глава военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил об отсутствии электроснабжения в части города.
Как он отметил в Telegram, у некоторых абонентов также нет воды и тепла.
«В части города сейчас отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения», — сказал назначенный киевским режимом чиновник.
Ранее в Одессе прогремели взрывы.