В Белгородской области три мирных жителя ранены при атаке ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались», — рассказал он.

Гладков уточнил, что в результате прилета боеприпаса в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках выбиты окна, повреждены кровли и заборы. По данным губернатора, одно домовладение частично разрушено.

Кроме того, в ходе атаки ВСУ были повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

Глава региона прибыл на место происшествия и пообщался с жителями поврежденных домов. Гладков заявил, что соответствующие работы будут проведены после рассвета, а также пообещал на время их проведения разместить жителей в пунктах временного размещения.

30 декабря украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам губернатора, в машине находились мужчина и женщина — их не удалось спасти.