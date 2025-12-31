В результате атаки БПЛА в Туапсе повреждены газовая труба в жилом районе и причал в порту.

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

На место происшествия уже выехали аварийные бригады для ликвидации повреждений.

Ранее сообщалось, что за три часа, с 20:00 до 23:00 мск 30 декабря, российские средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны.