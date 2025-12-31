В Подольске мигранты устроили массовую драку со стрельбой

В подмосковном Подольске толпа агрессивных мужчин устроила массовую драку со стрельбой. По свидетельству очевидцев, среди участников вооруженного конфликта были мигранты из Средней Азии.

Инцидент произошел на парковке у местного ТЦ "Гран" у чайханы "Хансарай" на Московской улице. По словам жителей микрорайона Климовск, это было продолжение конфликта между двумя компаниями. Впервые конфликтующие устроили драку накануне вечером, теперь пришли сюда же, но уже с оружием.

В разгар конфликта участники драки выхватили пистолеты, по всей видимости, травматические, и открыли стрельбу в сторону оппонентов.

Как отмечает Telegram-канал подмосковного ГУ МВД, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция и задержала всех участников конфликта. По данным главка, конфликт произошел "на бытовой почве". Когда в участке шло разбирательство, стало известно, что к врачам обратились четверо пострадавших.

По этим фактам возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве с применением оружия - по статьям 111 и 213 УК РФ.