В Херсонской области обнародовали список погибших при атаке ВСУ в Хорлах

В Херсонской области обнародовали список граждан, погибших при атаке ВСУ в Хорлах, опознаны семь человек, следует из информации на сайте губернатора региона.

© Пресс-служба губернатора Херсонской области

Как сообщает Telegram-канал RT, в числе погибших: Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.; Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.; Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.; Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.; Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.; Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.; Клим Дарья Сергеевна, 2008 г. р.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удары беспилотниками по гостинице и кафе на побережье Чёрного моря в Херсонской области, в результате чего 24 человека погибли, более 50 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

В регионе 2 и 3 января объявлены днями траура после удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах.

Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров отметил, что пострадавший при атаке ВСУ в Херсонской области ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

По его словам, десять пострадавших госпитализировали в Крым после атаки ВСУ под Херсоном.

Президенту России Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ в Херсонской области. Путин сравнил удар ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе.