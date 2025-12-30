«Тещин» приговор отменен: москвича, якобы растлевавшего падчерицу, будут судить заново
Мосгорсуд отменил приговор москвичу Александру, в июне этого года осужденному на 12 лет колонии строгого режима за «приставание» к дочери. Апелляция вернула дело на новое рассмотрение, указав на множество нестыковок, в том числе противоречивые показания девочки. Она призналась, что дала показания на папу по просьбе бабушки, уроженки Киргизии, которую он выгнал из дома после конфликта.
«МК» писал об этой странной истории. Москвич Александр и приезжая из Киргизии Светлана поженились тайно, вопреки воле матери девушки (та была категорически против брака с не мусульманином). Однако спустя несколько лет после регистрации брака молодые какое-то время вынуждены были проживать вместе с тещей, которая не скрывала неприязни к Александру. У Светланы была дочь от первого брака, которую Александр воспитывал как родную. Постоянные конфликты на бытовой почве привели к тому, что мужчина попросил тещу съехать. После того, как он не пустил дочь к бабушке, та сказала в школе о приставаниях. Мужчину сразу же арестовали.
На суде малолетняя потерпевшая пояснила, что сказала неправду про папу, так как папа и мама не отпускали ее на день рождения к бабушке, которую она очень любит. Она призналась, что это бабушка ее научила: «Если хочешь прийти ко мне на день рождения, то скажи так».
Экспертиза не выявила у Александра склонности к педофилии, видеозаписи из квартиры (дома была установлена камера, поскольку работала няня) также не зафиксировали ничего странного. И тем не менее Щербинский суд Москвы назначил Александру 12 лет лишения свободы.
Самое ужасное в этой истории - девочка до сих пор в приюте, куда ее поместили сразу же после того, как она сообщила о «приставаниях» папы. Мама написала множество обращений в разные инстанции, но ребенка ей отказываются отдавать, ссылаясь на решение следователя. Автор этих строк направил обращение в защиту девочки. В приюте малышка постоянно плачет, просится домой. По словам психологов, она крайне нуждается в контакте с мамой.