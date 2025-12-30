Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

Британца нашли бездыханным с пулевыми ранениями на популярном туристическом курорте Европы — в испанской Коста-Бланке. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

© Lenta.ru

Уточняется, что 21 декабря полицейские наткнулись на окровавленное тело 29-летнего иностранца, изрешеченное пулями, в жилом доме в районе Кампоамор. До этого правоохранители получили информацию от друзей мужчины о том, что с ним случилось «что-то серьезное».

Как пишет издание, детективы Гражданской гвардии Испании рассматривают это как преступление, связанное с наркотиками. Арестов пока не произведено.

По данным источника, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как еще один британец чудом выжил, получив как минимум три пулевых ранения на автостоянке в Коста-Бланке. По машине 32-летнего мужчины выстрелили около 15 раз. Пострадавшего оперативно доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

Позже стало известно, что целью нападения стал один из двух британцев, арестованных и находящихся под следствием по делу о вооруженном ограблении в каннабис-клубе в соседнем Сан-Фульхенсио в 2024 году. Ему разрешили выйти из тюрьмы под залог.

В сентябре туристка случайно стала жертвой стрельбы, начавшейся во время ее отдыха в США. Всего преступник ранил трех человек — двоим оказали помощь, а мать-одиночка не выжила.