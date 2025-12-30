Свыше 100 тысяч человек остались без света в Раменском

В подмосковном Раменском свыше 100 тыс. человек остались без света в преддверии Нового года. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, аварийное отключение электричества произошло во вторник, 30 декабря, в районе Северки. Десятки жилых домов остались без электроснабжения, не функционируют светофоры и уличное освещение.

Предварительная причина — возгорание электротехнической шины (фидера).

В администрации городского округа уточнили, что восстановительные работы уже ведутся, ориентировочное время завершения — два часа.

«В данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания (там, где это технически возможно). Оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» отметили, что жители Жуковского, Лыткарино и Раменского остались без света из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции.