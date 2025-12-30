СК не счел смертельный удар мужа табуреткой самообороной

Трагедией закончился бытовой конфликт, который произошел на Кубани. Пьяный 52-летний супруг в очередной раз напал с ножом на жительницу Новороссийска. Россиянка, защищаясь, ударила его табуреткой. Мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы в больнице спустя шесть дней. Об этом пишет ИА Регнум.

© Московский Комсомолец

Агентство отмечает, что Следственный комитет не счел смертельный удар самообороной. Присутствовавшая при инциденте дочь Юлии дала показания, но следствие усмотрело в действиях женщины признаки преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Максимальное наказание ― до 15 лет тюрьмы.

По словам адвоката обвиняемой, прокуратура рассматривает заключение СК, дело могут вернуть на дорасследование. Адвокат Игорь Баранов в свою очередь заявил, что дело в отношении жительницы Кубани следствие квалифицировало неверно.

По мнению юриста, случай является классическим примером самообороны, так как женщина находилась в очевидной психотравмирующей стрессовой ситуации.