Женщина упала с 25 этажа после ссоры с мужем и выжила

Женщина в Таиланде выжила после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает издание The Thaiger.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл 28 декабря в Паттайе. Спасатели обнаружили 26-летнюю тайку на краю бассейна жилого комплекса с тяжелейшими травмами, но в сознании.

По словам соседей, зовут её Альварадо. Перед падением она поругалась с мужем-иностранцем. Их крики было слышно в соседних квартирах.

Полиция задержала супруга для выяснения обстоятельств. По одной из версий, падение мог смягчить сильный ветер. Сейчас состояние пострадавшей остаётся критическим.