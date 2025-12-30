Стало известно, чем завершился инцидент с танкерами в Мраморном море

Инцидент с участием двух нефтяных танкеров под флагами Азербайджана и Турции в Мраморном море удалось успешно разрешить, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

По данным агентства, танкер «Кяльбаджар» под флагом Азербайджана столкнулся с танкером «Алатепе» под флагом Турции у берегов района Кючюкчекмедже на фоне шторма в Мраморном море.

«В Стамбуле на якорной стоянке Кючюкчекмедже успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи «Кяльбаджара», зацепившейся за винт «Алатепе» из-за неблагоприятных погодных условий», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что моряки справились своими силами, помощь спасателей не потребовалась.

В Мраморном море у Стамбула столкнулись два нефтяных танкера

«Кяльбаджар» полностью готов к эксплуатации и ожидает инструкций для следующего рейса, уточнили в пресс-службе.