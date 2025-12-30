Холодильник загорелся в аптеке на юге Москвы

В аптеке, расположенной в доме по Гурьевскому проезду на юге Москвы, во вторник, 30 декабря, загорелся холодильник. Из-за этого в помещении возникло плотное задымление.

— В помещении плотное задымление, на месте работают экстренные службы. Загорелся холодильник. Площадь пожара составила два квадрата, никто не пострадал, — передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

29 декабря в трехкомнатной квартире в Басманном районе столицы загорелось зарядное устройство — в тот момент в помещении находился только 11-летний мальчик. В результате в квартире сгорели вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, а ребенка доставили в больницу с отравлением угарным газом.

В тот же день в жилом доме на улице Горького в Петропавловске-Камчатском произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых — их обнаружили в квартире без сознания. По мнению местных жителей, причиной смерти пострадавших стали неубранные сугробы, которые помешали пожарным и бригаде скорой помощи оперативно добраться до места происшествия.