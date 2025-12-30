В Германии произошло «драматическое» ограбление банка

Неизвестные ограбили хранилище Sparkasse в Гельзенкирхене на западе ФРГ. Ущерб от дерзкого преступления оценивается примерно в 34 млн евро, пишет Bild.

По данным следствия, преступники проникли в здание через гараж, взломали архивную комнату, после чего проделали отверстие в хранилище.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись», — отметили журналисты.

Авторы статьи заметили, что ущерб оценивается как «драматический» — в том случае, если преступники обчистили все 3,3 тыс. сейфов, он составит до 33,9 млн евро.

Обозреватели пояснили, что клиенты банка второй день штурмуют финансовое учреждение, пытаются проникнуть внутрь с тем, чтобы проверить свои сейфы. Вместе с тем, полиция не пускает людей даже в вестибюль.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Любек произошло ограбление отделения Deutsche Bank. Четыре злоумышленника похитили около 10 млн евро, взломав 326 банковских ячеек.