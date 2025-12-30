Жертву двойного изнасилования не пустили в отделение полиции из-за выходных

В бельгийском городе Намюр девушке по имени Луиза, ставшей жертвой двойного изнасилования, отказали в приеме в полицейском участке в выходной день. Из-за этого ей пришлось обратиться за помощью в специализированный центр. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил телеканал RTL.

© Вечерняя Москва

Луиза рассказала, что в ночь на 20 декабря ее насильно посадили в машину в центре города, увезли на окраину, где изнасиловали на заднем сиденье автомобиля. Позднее в ту же ночь мужчина, который подвез ее до дома, изнасиловал девушку уже в ее собственной квартире.

Утром, находясь в состоянии шока, девушка самостоятельно добралась до полицейского участка, чтобы подать заявление об изнасилованиях. Но учреждение оказалось закрыто из-за демонстрации в центре города. По словам девушки, правоохранители отказали ей в приеме и заявили: «Приходите в понедельник, мадам».

В результате Луиза обратилась в Центр по борьбе с сексуальным насилием CPVS — там ей провели медицинское освидетельствование и оказали психологическую поддержку. Девушка заявила, что намерена подать официальную жалобу на сотрудников полиции, передает телеканал.

14 ноября суд в Московской области назначил 15 лет лишения свободы 51-летнему таксисту из Электростали, который накачал пассажирку наркотиками, из-за чего ей стало плохо, и изнасиловал ее. В результате женщина скончалась.