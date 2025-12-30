Суд вынес приговор бизнесменам, похитившим у Минобороны 500 миллионов рублей

Суд вынес приговор руководителю компании ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко и гендиректору фирмы «Сибай» Андрею Грунину, которые похитили у Минобороны 500 миллионов рублей.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета России.

— Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, Минобороны в 2022-2023 годах заключило договоры с компаниями, в которых работали обвиняемые. Эти соглашения подразумевали комплекс услуг и поставку товаров на 1,3 миллиарда рублей. Левченко и Грунин внесли в документацию ложные данные о стоимости работ. Тем самым они похитили деньги. Минобороны частично возместили ущерб в размере более 470 миллионов рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении поставщиков оборудования трубопроводной системы для ведомства. Злоумышленники нарушили условия выполнения контракта. Они организовали поставку некачественного оборудования. Их уличили в хищении 500 миллионов у Минобороны.