СК завершил расследование дела против женщины, призывавшей к терроризму в РФ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении девушки родом из Подмосковья, которая призывала к террористическим актам в стране.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Московской области. Фигурантка публично распространила в одной из социальных сетей информацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Девушка также написала в Сети сообщения, в которых пропагандировала осуществить действия террористического характера. Обвиняемая скрывается от следствия. Ее объявили в розыск. Также злоумышленницу заочно заключили под стражу. Материалы дела передали для направления в суд.

Ранее суд заочно приговорил к 18 годам колонии депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*, который призывал бомбить Москву ракетами. Кроме того, ему запретили администрировать сайты в интернете на протяжении четырех лет.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.