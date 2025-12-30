Экс-главврач больницы УФСИН получил 18 лет колонии за пытки осужденных

Бывший главный врач объединенной туберкулезной больницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Саратовской области Павел Гаценко получил 18 лет лишения свободы за организацию пыток в лечебном учреждении, сексуальное насилие и две расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московском областном суде.

Сергей Ананьев, помощник Гаценко из числа осужденных, приговорен за те же преступления к пожизненному сроку. Другие обвиняемые, входившие организованную начальником больницы преступную группу, получили от 16 до 22 лет колонии.

Как установили следствие и суд, не позднее 1 июня 2019 года Гаценко, начальник отдела безопасности учреждения Сергей Мальцев и неустановленные лица из числа сотрудников УФСИН по Саратовской области, стремясь создать видимость эффективного выполнения служебных задач, решили создать группу для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Целями этих преступлений стали осужденные, содержавшиеся в больнице. Сообщники стремились оказывать на них устрашающее воздействие, направленное на обеспечение соблюдения режима отбывания наказания, а также получать от них данные о латентных связях между осужденными.

Среди прочего, Гацко и его подельников интересовали взаимоотношения осужденных (в том числе неслужебного характера) с сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России по Саратовской области, а также вымогательство денежных средств у лиц, отбывавших наказание.

Сообщники вовлекли в свою группу как минимум пятерых осужденных из числа лиц, добровольно сотрудничавших с администрацией («активистов»). Участники группы получали от Гаценко и Мальцева указания о совершении преступлений в отношении конкретных осужденных, а также фиксировали на видеорегистраторы процесс издевательств.

Основным инструментом воздействия были насильственные действия сексуального характера. Как установили следствие и суд, на счету организованной группы 14 таких эпизодов. Потерпевшими по ним признаны 13 человек.