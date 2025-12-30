Человек упал на рельсы на одной из станций Сокольнической линии метро

Пассажир упал на пути на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На момент публикации материала нет информации о состоянии пассажира.

Ранее человек упал на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения поездов. Позднее стало известно, что инцидент произошел на станции «Текстильщики». Пассажира подняли на платформу. Прибывшие на станцию медики лишь констатировали его смерть.