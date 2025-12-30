Из-за шторма в Сочи повреждена набережная
В Сочи действует штормовое предупреждение, сообщали городские власти. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, из-за шторма разрушена набережная в центральном Сочи и Кудепсте.
По данным журналистов, огромные волны поломали ларьки на береговой линии, а также вынесли кучи песка на прогулочную зону.
При этом, по данным синоптиков, к ночи непогода может только усилиться.
