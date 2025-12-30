ФСБ ликвидировала диверсанта, готовившего подрыв газораспределительной системы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировали жителя Нальчика во время его задержания. По данным силовиков, мужчина готовил подрыв участка республиканской газораспределительной системы по заданию украинских спецслужб. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Согласно информации ФСБ, диверсант прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций украинских войск, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

— При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до пяти килограмм в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему, — говорится в сообщении.

Во время задержания правоохранители и мирные жители не пострадали, передает ТАСС.

В тот же день в Республике Адыгея сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт в одной из школ. У мужчины изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации, сторонником которой он является.