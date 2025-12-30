Женщина ударила телефоном по голове пассажира в вагоне поезда метро

26-летняя женщина напала на мужчину в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро. Она несколько раз ударила телефоном пассажира по голове из-за того, что он якобы ее задел.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии. По предварительным данным, между 26-летней женщиной и 41-летним мужчиной возник конфликт после того, как последний, по его словам, случайно задел ее в движущемся вагоне. В ходе ссоры подозреваемая нанесла мужчине удар по голове мобильным телефоном, — рассказали на сайте ведомства.

Пострадавший вышел из поезда на станции «Беговая». Он сообщил о произошедшем правоохранителю. Полицейские задержали женщину на Жулебинском бульваре. В ее отношении завели уголовное дело.

Ранее подобный инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская». Неадекватный мужчина напал с кулаками на юношу и несколько раз ударил его по лицу. Молодой человек обратился в медучреждение. Там у него диагностировали травму носа. Напавшего на него мужчину позднее задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.