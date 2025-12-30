Женщину, организовавшую убийство старушки в Подмосковье, осудили на 14 лет

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии женщину с фамилией Боярова, которая организовала убийство старушки в Воскресенске. Фигурантка также привлекла к преступлению внучку потерпевшей.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Согласно приговору, Боярова А.Н. и лицо, в отношении которого дело приостановлено, будучи сожителями, не позднее 01.03.2023, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступный сговор и создали организованную группу для разбойного нападения на (старушку — прим. «ВМ») и ее убийства. К участию в группе пригласили (девушку — прим. «ВМ»), являющуюся внучкой (потерпевшей — прим. «ВМ»), — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Преступление произошло ночью 15 мая 2023-го. Тогда девушка впустила в квартиру мужчину. Вместе они задушили старушку полиэтиленовым пакетом. После этого злоумышленники похитили ее имущество, а тело женщины выбросили в водоем. Суд также назначил наказание внучке потерпевшей. Девушку отправили в колонию на девять лет.

Ранее за организацию убийства бывшего зятя осудили экс-профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко. Он проведет за решеткой 13 лет и три месяца. Мужчина захотел устранить бывшего зятя из-за личной неприязни к нему на фоне судебных процессов по разделу имущества. Он нанял киллеров. Они вывезли потерпевшего за пределы Москвы и задушили ремнем безопасности.