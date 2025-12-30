Сын расстрелял ухажера матери у бара в Москве

Романтическое знакомство в баре на юге Москвы обернулось кровавой драмой и реанимацией. В районе Царицыно 20-летний парень решил «по-мужски» разобраться с новым ухажером своей 54-летней матери. Словесная перепалка у входа в заведение мгновенно переросла в стрельбу: молодой человек в упор разрядил аэрозольный пистолет в лицо 39-летнему оппоненту.

Как уточняет ТАСС, конфликт вспыхнул сразу после того, как женщина вышла на улицу с мужчиной, с которым только что познакомилась в баре.

«Когда они общались на улице, к ним подошел 20-летний сын гражданки и после завязавшегося словесного конфликта выстрелил с близкого расстояния мужчине в лицо из аэрозольного пистолета. Оперативно прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы... подозреваемый был задержан на месте происшествия», — сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Сейчас стрелок арестован, против него возбуждено уголовное дело по тяжелой статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Несмотря на то, что оружие было аэрозольным, травмы оказались критическими, и агрессору грозит до 10 лет колонии.