Пособник мошенников вскрыл сейф в квартире москвички и забрал пять миллионов

Курьер аферистов, обманувших 17-летнюю москвичку, приехал к ней домой, вскрыл сейф и забрал оттуда более пяти миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Введенная в заблуждение девушка, следуя инструкции аферистов, впустила в квартиру на Ленинском проспекте незнакомца, который вскрыл сейф с деньгами ее родителей, после чего гражданка достала из него более пяти миллионов рублей и отдала их, — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленники обманули потерпевшую сообщив, что аферисты совершают противоправные действия от ее имени. В связи с этим девушку убедили передать деньги курьеру. Впоследствии правоохранители задержали пособника мошенников. Денег при нем не оказалось, средства молодой человек передал соучастникам преступления. В отношении задержанного завели уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде. Полиция разыскивает остальных участников преступной схемы.

Ранее подобная ситуация произошла с другой школьницей из Москвы. Она впустила в квартиру злоумышленника, который в свою очередь вскрыл сейф и забрал оттуда три миллиона. Мужчину удалось задержать. Он передал деньги кураторам. В отношении подозреваемого завели уголовное дело.