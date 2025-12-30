Раскрыты подробности попытки изнасилования «Мисс России» Линниковой

Модель Анна Линникова назвала имя человека, который, по её словам, пытался её похитить и изнасиловать на Бали. Об этом сообщает SHOT.

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» заявила, что виновного зовут Исмет Сабик. По словам Линниковой, сейчас он угрожает ей и обвиняет во лжи, утверждая, что история выдумана для вымогательства денег.

Модель это отрицает, заявляя, что у неё самой средств больше, чем у этого мужчины. Анна Линникова намерена добиться международного резонанса по своему делу.

Она также сообщила, что с ней связался человек, представившийся якобы помощником Дональда Трампа, и пообещал помощь. Ранее Линникова уже писала заявление в полицию Бали о похищении и попытке изнасилования.